Domani due ospiti speciali a Dribbling a parlare di gol

06/11/2020 15:43

L’ottava puntata di "Dribbling", in onda domani alle 18.10 su Rai2, dedicherà l'anteprima ai tanti gol che questa stagione di serie ci sta regalando: una media di 3,7 gol a partita. Bravura e qualità degli attaccanti o crisi delle difese? Simona Rolandi affronterà il tema in studio con un ospite che di difese bucate ne può raccontare molte, il campione del mondo Paolo Rossi. Dalle 18.45, dopo l’edizione del TGSport, un maestro di calcio come Arrigo Sacchi tornerà sul tema dei tanti gol segnati, ma anche sul gioco dell'Inter di Conte, che ha dichiarato di “ricercare il bello nel gioco”, del Milan, reduce dalla prima sconfitta e del sorprendente Sassuolo di De Zerbi, che può vantare il miglior attacco del torneo.

Seguirà l'approfondimento sul caso Lazio Covid-19, con la ricostruzione dei fatti a cura di Tiziana Alla e il commento del Prof. Maurizio Casasco, Presidente Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Come sempre particolare attenzione verrà riservata al sabato di Serie A con dirette e aggiornamenti dagli inviati su tutti i campi coinvolti: Cagliari-Samp, Benevento-Spezia e Parma-Fiorentina e le anticipazioni su Lazio-Juventus, in programma domenica alle 12:30 con le voci degli allenatori.