Diaconale scatenato: “Lotito? Vogliono fargliela pagare”

29/05/2020 15:38

Arturo Diaconale continua la sua battaglia contro il mondo del calcio e si schiera ancora una volta in difesa del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il portavoce della società laziale è intervenuto a Radio Punto Nuovo: “Claudio Lotito è un presidente molto attivo che ha voluto spendersi nel mondo del calcio perché consapevole che in assenza di attività avrebbe pagato conseguenze pesanti. Il campionato riprende e guarda caso scattano le polemiche, vecchie accuse, tutte rivolte a Lotito. Che ci sia una certa volontà, da parte di qualcuno, di depotenziare e mettere in condizioni difficili Lotito, è un dato difficilmente contestabile. Sicuramente c’è l’intenzione di fargliela pagare, è un dato oggettivo. Cairo ha una grande potenza, anche gli Agnelli, Lotito vuole giocare ad armi pare in un sistema in cui c’è una sproporzione di armi”.