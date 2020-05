Diaconale: Mi avete augurato il peggio ma ora si giochi e facciamoli neri

18/05/2020 14:12

Operato lo scorso aprile il portavoce della Lazio Arturo Diaconale sta meglio e lancia un nuovo messaggio sui social. Dopo i ringraziamenti ai sanitari e la spiegazione di cosa ha passato in ospedale ("mi è stata aperta la calotta cranica per rimuovere il malevolo intruso che vi si era insediato") Diaconale ricorda che sulla sua vicenda sui social network "mi auguravano la morte tra i più atroci patimenti" e dice: "Sono sempre stato consapevole della natura del tifo calcistico...Ora ad essere travolto da questa violenta corrente fluviale di livore ero diventato io e non riuscivo a darmene una ragione logica. Solo perché mi ero battuto per sostenere le legittime ragioni della S.S. Lazio di poter concludere regolarmente il campionato puntando ad ottenere un risultato di prestigio già in parte acquisito sul campo?

Per questo la pervasiva ondata di calore e affetto che mi ha avvolto mi è stata tanto utile, anzi indispensabile che è anche il frutto diretto del clima famigliare che Claudio Lotito ha voluto creare nell’ambiente Lazio, un’atmosfera che oltre a far dimenticare gli anni della ingiusta contestazione va considerato come un vero e proprio valore aggiunto del patrimonio della società. I giocatori vivono in un ambiente sereno e capiscono che sono proprio queste condizioni ambientali particolari a contribuire in modo decisivo a valorizzarli al massimo. Naturalmente i contratti che si adeguano contano. Ma rappresentano un fattore aggiuntivo in una situazione ottimale che spesso non è la norma nelle grandi società sportive.

Le possibilità di chiudere al meglio il campionato, dunque, ci sono tutte. Sfruttiamole a fondo contro tutto e contro tutti i pregiudizi. Facciamoli neri! Che la ruota gira e questa volta può andare nella nostra direzione. Forza Lazio e grazie ancora a tutti".