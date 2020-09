Di Marzio trova due nei alla Juventus

28/09/2020 11:40

"Con Gattuso ha sempre dato il massimo, Insigne è stato responsabilizzato molto. Sul piano tecnico non si discute, e sull'esterno di sinistra è un giocatore importante". Gianni Di Marzio commenta l'infortunio di Insigne e ipotizza cosa succederà. L'ex tecnico azzurro parla a Radio sportiva e dice: " Davanti ha la possibilità di poter scegliere, mentre in difesa non ci sono molte alternative. Koulibaly? E' tra i primi 3-4 al mondo. Se il Napoli vuol fare meglio dell'anno scorso se lo deve tenere". Una riflessione anche sulla Juve: "Non sono molto convinto di Morata e Pirlo deve avere le idee un po' più chiare. Per me dovrebbe schierare la difesa a 4.