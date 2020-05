Di Gennaro: Juve, non sottovalutare questo problema alla ripresa

28/05/2020 14:30

Il contratto dei giocatori si potrà anche allungare di due mesi ma la testa di chi sa che andrà via come reagirà? E' il dubbio che pone a Lazio Style Radio Antonio Di Gennaro. L'ex regista di Verona e Nazionale, oggi commentatore di Sky, mette in guardia la Juventus: "Il futuro di Pjanic e Higuain potrebbe diventare un problema. In un contesto di questo tipo, diventano fondamentali gli effettivi con la testa giusta. Lazio? L’entusiasmo ti dà una carica in più, sopperisce a eventuali mancanze. Senza le coppe, hai la possibilità di giocarti davvero qualcosa di importante. Al di là di Immobile, gli altri sono stati importanti, lo stesso Caicedo, non so neanche se possa considerarsi una riserva. È una squadra completa, dopo l’Atalanta è quella che ha segnato di più. La Lazio ha una grande occasione".