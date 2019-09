Di Canio stronca Icardi: Segna solo in una maniera

11/09/2019 10:51

"Ma sul serio Carlo Ancelotti voleva uno come Icardi, incapace di chiedere scusa ai compagni per le parole della moglie-manager?". Paolo Di Canio stronca l'ex bomber dell'Inter parlando a Il Mattino: "Poi Maurito fa gol solo su traversone da fondo del campo. Per il resto non sa fare nulla di quello che si chiede a un attaccante moderno. E se non segna non dà mai una mano... Ancelotti gioca con una punta che apre spazi agli inserimenti degli altri. Nel Napoli credo che solo Ghoulam guadagni il fondo, per il resto arrivano cross di diverso tipo. Non mi stupisce che sia andato nel Psg, che è l'approdo naturale per i campioni senza disciplina. ". Sistemato Maurito l'ex ala di Juve, Lazio e Napoli parla dell'avversario di Champions degli azzurri: "Il Liverpool campione d'Europa è una squadra completa, talentuosa, organizzata, affiatata e affamata. E il Napoli deve trovare velocemente quell'equilibrio che nelle prime due gare di campionato non ha mostrato. Mi piace soprattutto lui, Jurgen Klopp che per me è come Leonida nella battaglia alle Termopili: lui è uno che come il re di Sparta se chiede ai suoi di sacrificare la propria vita quello lo fa. Se Ancelotti concede a Klopp le stesse occasioni che ha offerto a Fiorentina e Juventus non avrà scampo. E soprattutto se schiera quella mediana a due che in questo momento non dà certezze al cospetto di Fabinho o Milner". Di Canio approva poi la scelta Llorente: " È una scelta vintage, quella di Ancelotti, ma molto funzionale al suo calcio fatto di palle tagliate, di una punta centrale mobile capace anche di tenere palla e di farti passare all'albero di Natale che Carlo conosce bene".