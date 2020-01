Di Canio: Ecco il guaio del Napoli e Ospina non si può vedere

13/01/2020 08:33

Dure critiche da parte di Paolo Di Canio al Napoli in generale e a due azzurri in particolare dopo il ko con la Lazio. L'ex attaccante a Sky analizza la rete segnata da Immobile: "Giovanni Di Lorenzo ha commesso un errore gravissimo contro la Lazio. Quando vai a spazzare, non puoi prenderla così, con il collo del piede, rischiando di buttare la palla della tua porta. Il giocatore del Napoli, in quell'occasione, doveva controllare e non andare con quella foga: tutto ciò non fa che dimostrare la frenesia di cui soffre oggi la squadra di Gennaro Gattuso, il Napoli gioca con troppa. E' stata l'apprensione dei giocatori del Napoli che ha portato all'autogol. Anche per ciò che riguarda David Ospina, ad esempio, non si può più vedere un portiere fare una cosa del genere. A questo livello il paragone c'è: un conto è la Juventus, che ha giocatori evoluti e di qualità e mette la palla scodellata; una cosa sono le altre che si fanno gol da sole".