Del Genio: Com'è che il Var scontenta tutti tranne la Juve?

19/12/2018 13:02

Mai come dopo quest'ultimo turno di campionato il Var è stato messo sotto accusa: ignorato nel derby e in occasione del fallo su Pandev in Genoa-Roma, usato ed applicato con minuziosità finanche eccessiva nell'annullare il gol ad Acerbi in Atalanta-Lazio. Si lamentano tutti o quasi e il giornalista napoletano Paolo Del Genio, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli, lancia una provocazione: "Ora si prova a far credere che il problema sia generale della gestione del VAR. Ci sono squadre a cui una volta va bene, una volta male, alcune volte viene chiamato ed altre no. Poi c'è la Juventus a cui va 10 volte bene. Il tema è perché a loro va sempre bene con le chiamate o mancate chiamate? Ma in alcune trasmissioni si fa confusione e non viene trattato in questo modo, ma i napoletani non si bevono queste cose"