De Zerbi sa da dove nasce la manovra offensiva del Milan

14/12/2019 13:27

"Il Milan ha giocatori di qualità e rispettiamo tutti. Noi vogliamo fare la nostra partita, concentrandoci su quello che possiamo fare perché abbiamo bisogno di punti". Roberto De Zerbi chiede il salto di qualità al suo Sassuolo dopo le due belle prove contro Juve e Cagliari: "Due gare che ci lasciano che possiamo giocarcela con tutti. A inizio anno perdevamo sempre contro le squadre un po' più forti di noi, facevamo punti solo con le squadre del nostro livello. Abbiamo fatto punti contro Juve e Cagliari e dobbiamo continuare così. Avremmo meritato di più ma se non abbiamo raggiunto quei punti vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato, non parlo della partita col Cagliari e dobbiamo migliorare su tanti aspetti". Nel Milan il capocannoniere è Theo Hernandez che ha segnato 4 gol: "Quando loro hanno la palla, Suso diventa fonte di gioco e Theo Hernandez è uno di quelli che ne beneficia. Dovrà stare attento anche Berardi e anche Boga dovrà fare la stessa cosa su Conti. Ma noi andiamo per fare la nostra partita e per impensierire gli avversari perché se ti difendi e basta la metti sul loro binario preferito, quindi mettendo Berardi nelle condizioni di fare quello che fa, Boga uguale, e per questo ci vogliono coraggio e personalità, come abbiamo fatto con la Juve, con la Lazio, quello che stiamo mettendo un po' da diverse partite".