De Luca: Soluzione ipotizzata è sconcertante

01/06/2020 11:48

"Quando l'ho sentito pensavo di aver capito male. Il calcio è legato a tanti fattori di scarsa prevedibilità che non possono essere contemplati dall'algoritmo. Sarebbe sconcertante basare una classifica su una proiezione elaborata". Massimo De Luca commenta così il piano-C di Gravina in caso di sospensione ulteriore del campionato. L'ex conduttore della Domenica sportiva aggiunge a Radio sportiva in merito agli orari in notturna: " In Spagna c'è un altro modello di vita, ma un modello climatico comune. Comprensibile che i calciatori chiedono di giocare in notturna. 5 Cambi? Per l'ampia qualità della rosa, la Juve potrebbe trarne un beneficio, ma è una scelta doverosa. Scelta che favorisce anche la Lazio perché la fatica sarà tanta e i ritmi sostenuti. Ci potrebbero essere delle sorprese".