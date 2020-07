De Laurentiis: Folle ricominciare il 12 settembre

13/07/2020 12:08

E' sempre uno show quando parla De Laurentiis. Dopo un lungo silenzio il presidente del Napoli torna a dire la sua, in occasione della presentazione del ritiro di Castel di Sangro e nonostante le intenzioni di non parlare di calcio, tocca temi importanti. Svicola su Osimhen ("non capisco di che ultimatum si parli. Se ci sarà anche lui in Abruzzo? Chi lo sa, è il bello del calcio") e su Callejon ("se ci sarà sui cartelloni pubblicitari? Chi lo sa?") ma risponde ad altre domande. A partire da Gattuso.

De Laurentiis e il rapporto con Gattuso

De Laurentiis elogia il tecnico: "C'è stato un incidente ancelottiano e stiamo facendo questo recupero. Proprio ai 60 anni di Ancelotti parlai per ore con Gattuso, ne rimasi estremamente impressionato. Il mondo dei calciatori solitamente poi non ha molti argomenti da condividere, ma con lui puoi parlare di tutto, non è inquieto, è appagato sul piano personale ed economico con una famiglia che non ha bisogno di lavorare, non c'è questo spasmodico rincorrere un miglioramento di chissà cosa. Sono persone che serenamente svolgono la loro professione per amore e danno il loro meglio".

De Laurentiis e il mercato

De Laurentiis si chiude a riccio sul mercato ma lancia un segnale: "Avete visto il Sassuolo, quanti gol ha fatto quel Caputo a 32 anni? Bisogna essere umili, non cercare sempre nomi e proclami che si riversano sempre contro, non sia mai succede qualcosa...Se chi viene da un altro continente e ancora non ha il nuovo agente, magari qualche cretino gli dice "ma dove ti portano? Poi che ne sanno loro, hanno un'altra cultura, un'altra religione, pure il cibo per loro è una cosa diversa".

De Laurentiis vorrebbe iniziare il campionato a ottobre

Le date del ritiro a Castel di Sangro non sono ancora ufficiali: "Se dovessimo uscire - dice De Laurentiis - in Champions contro il Barcellona, il 20 andiamo a Castel di Sangro, se dovessimo proseguire in Champions League bisogna calcolare dodici giorni dopo l’ultima gara. C’era un mese fa da parte della Lega un’impostazione un po’ folle di ricominciare il campionato il 12 settembre, posto che ci sono le Nazionali dal 31 agosto all’8-9 settembre, poi ci sono quelli che fanno l’Europa come noi che fatturano anche per gli altri, siamo le teste di serie che creiamo l’interesse per tutte le altre. Secondo me la serie A dovrebbe ripartire il 4 ottobre o al massimo il 26-27 settembre”.

De Laurentiis stregato da Castel di Sangro

De Laurentiis spende parole al miele per Castel di Sangro: "Quando sono entrato lì e ho visto lo stadio da 7mila posti a sedere, doppi spogliatoi e palestre con uffici per tutti, mi sono detto 'aspetta'. Nemmeno al San Paolo abbiamo tutta questa roba, c'è anche un altro campo da gioco ed un terzo in erba sintetica. In più una costruzione altra ancora: un palazzetto dello sport, sono entrato e mi hanno raccontato tutto. Ci sono anche tantissimi campi da tennis, devo dire che ho fatto una sola gita e mi sono innamorato del posto. al punto che ho fatto subito un accordo di sei anni. Così nel prossimo anno andremo per un primo periodo a Dimaro, ma poi ci trasferiremo anche a Castel Di Sangro anche perché lì ho uno stadio vero dove poter invitare il Manchester City o il Paris Saint-Germain".