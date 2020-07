De Carolis spiega perché Suning vuole davvero Messi

29/07/2020 11:23

"Quando accosti il nome di Messi all'Inter dai una risonanza planetaria. Per il momento è un gioco, ma era un gioco anche quando si parlava di un possibile passaggio di CR7 alla Juve, anche se qui la situazione è diversa". Guido De Carolis commenta la suggesione di mercato legata al possibile acquisto della pulce da parte dei nerazzurri. La firma del Corriere della sera parla a Radio sportiva e dice: "Sarebbe un affare mondiale, è un'idea a cui stanno pensando realmente. Il marchio Suning ha sempre voluto fare grandi colpi e ci tengono ad avere un volto che potrebbe globalizzarli."

"Da anni l'Inter non è un top club perché sono venute fuori nuove forze spinte da grandi acquisti. Lautaro? L'interesse del Barcellona è molto concreto e reale anche perché sponsorizzato da Messi. L'Inter ora arriva all'ultima giornata molto bene, non ha preso gol nelle ultime 3 partite. L'Atalanta ha vinto a Parma ma l'ho vista molto affaticata. Sarà una volata molto appassionante e non escludo che proprio la Lazio potrebbe approfittarne.