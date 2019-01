Damascelli: La più brutta Juve di Allegri ma non uscirà sugli almanacchi

28/01/2019 09:22

Brutta e vincente. Ma alla fine più vincente. Tony Damascelli nella prima pagina sportiva de Il Giornale esamina la prestazione della Juventus e scrive: "La Juventus dell’Olimpico è stata per settanta minuti la peggiore da otto anni a oggi. Involuta, vuota, senza gioco e giocate, lentissima, piena di equivoci tattici, la squadra di Allegri non è mai entrata in partita fino a quando non sono usciti dal campo Matuidi e Douglas Costa per far posto a Cancelo e Bernardeschi. Fino a quel momento la Lazio aveva trovato le soluzioni giuste per impensierire e poi superare la sconclusionata difesa bianconera che aveva perso anche Bonucci ed è stata salvata dalle parate di Szczesny. Il rigore di Ronaldo, dopo una sciocchezza di Lulijc su Cancelo, ha ammazzato immeritatamente la Lazio e premiato oltre misura la squadra bianconera che approfitta del pareggio del Napoli a Milano e della sconfitta dell’Inter, per consolidare il proprio primato a undici punti. Meglio non dire come ma sull’almanacco questo non sta scritto".