Damascelli demolisce Maradona: Fa pietà e rabbia

24/06/2020 08:03

Il video che da giorni circola in rete e che vede una scena imbarazzante di Maradona mente arranca ballando e mostrando i glutei sta facendo il giro del mondo ed è oggetto anche della spietata analisi di Tony Damascelli. La firma de Il Giornale scrive: "Diego Armando Maradona si trascina una vita di momenti miserabili che mai dovrebbero appartenere a quello che è stato uno dei più grandi.. Un filmato in rete, nemmeno vigliacco perché lo ha girato uno dei suoi compari, lo riprende mentre, tenendo per mano la sua ex compagna Veronica Ojeda, tenta di ballare, sulle note di Bombon Asesino, cantato dai Los Palmeras...Diego si muove faticosamente trascinandosi sulle ciabatte pure queste malinconiche per due piedi che hanno fatto ubriacare il mondo. Ma la storia non è più quella di Barcellona e di Napoli, non è più quella dell'Argentina, si è fatta cronaca, è agonia di un fuoriclasse che vive un tramonto indegno. Diego Armando farfuglia, arranca, caracolla, abbraccia Veronica, da lei si fa cingere i fianchi, lordosi, la favola si è ribaltata, il principe si è fatto rospo, il re è diventato giullare, si cala i pantaloni, mostra le natiche come a tentare un'altra delle sue sfide al mondo. Invece è l'abbandono che provoca pietà, compassione e rabbia. Non ci sono alibi o giustificazioni. Diego ha avuto tutto e tutto ha usato. Sarebbe stato il grandioso ambasciatore del football per i bambini di ogni parte del mondo. È un uomo solo con la sua pena".