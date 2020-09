Dal Pino attacca il governo: “Meritiamo rispetto”

19/09/2020 13:19

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, dai microfoni di Radio DeeJay attacca il mondo della politica e in particolare il ministero dello Sport, Vincenzo Spadafora: “Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta: il calcio merita rispetto, bisogna pianificare le cose attraverso il dialogo. A luglio abbiamo fatto uno studio di 300 pagine con i migliori consulenti in circolazione su come riaprire gli stadi in totale sicurezza, nessuno ci ha mai chiamati per affrontare questo discorso. Il Cts fa enormi sforzi per occuparsi del paese, siamo grati a loro per quello che stanno facendo. Ma rispetto al nostro ministero dello sport il dialogo non è quello che dovrebbe essere.