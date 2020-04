Da Ibra a Callejon e Young: Quasi 150 giocatori con contratto che scade

29/04/2020 13:05

Da Ibra a Mertens, da Palomino a Bonaventura, è un esercito di quasi 150 quello dei calciatori che dal 30 giugno si svincolano e saranno formalmente senza squadra e senza lavoro, a meno di trovare intese individuali con i propri club nell'evenienza di una ripresa della stagione e del completamento nel corso dell'estate del campionato di Serie A e delle coppe europee. Panorama li elenca tutti e ci sono nomi di primo livello: Ibrahimovic, Biglia e Bonaventura per il Milan, Buffon e Chiellini nella Juventus, Mertens e Callejon in uscita dal Napoli di Gattuso, Lulic e Parolo nella Lazio, Ashley Young per l'Inter (che conta anche Padelli, Berni e Borja Valero), Palacio e Danilo del Blogna, Ansaldi, De Silvestri e il tecnico Longo nel Torino, Barreto nella Sampdoria, Pandev nel Genoa, Pazzini e Borini nel Verona.

Ecco l'elenco, squadra per squadra, realizzato da Giovanni Capuano per Panorama con i casi caldi di calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2020:

ATALANTA (1) - Palomino

BOLOGNA (6) - Da Costa, Sarr, Danilo, Krejci, Palacio e Destro

BRESCIA (1) - Gastaldello

CAGLIARI (5) - Rafael, Klavan, Cacciatore, Cigarini e Birsa

FIORENTINA (2) - Caceres e Thereau

INTER (4) - Borja Valero, Young (anche in prestito), Padelli e Berni

JUVENTUS (3) - Buffon, Chiellini e Pinsoglio

GENOA (3) - Behrami, Marchetti e Pandev

LAZIO (4) - Lulic, Parolo, Cataldi e Kishna

LECCE (2) - Donati e Calderoni

MILAN (3) - Ibrahimovic, Bonaventura e Biglia

NAPOLI (2) - Mertens e Callejon

SAMPDORIA (3) - Barreto, Bertolacci e Falcone

SASSUOLO (2) - Pegolo e Fontanesi

SPAL (7) - Valdifiori, Demba Thia,, Cionek, Felipe, Sala, Zukanovic, Cerri e Floccari

TORINO (4) - Ansaldi, De Silvestri, Ujkani e Longo (allenatore)

VERONA (3) - Borini, Pazzini e Veloso