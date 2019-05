Cucchi: Juventini e delusi e laziali che parlano di fallimento, assurdo

06/05/2019 15:45

" La # Juventus vince 8 scudetti di fila, record impressionante che tutti i tifosi vorrebbero per loro. Eppure leggo di juventini "delusi". La # Lazio conquista la finale di # coppaitalia insieme alla meravigliosa # Atalanta. Eppure c'è chi parla di "fallimento" stagionale. Mah...". Riccardo Cucchi esprime tutta la sua perplessità sull'avidità dei tifosi con un tweet. Fioccano i commenti: " E’ l’abitudine. Se il @ PordenoneCalcio viene in serie A e arriva tre volte secondo, alla quarta stagione lo stadio è vuoto perché i tifosi si stancano di non vincere mai :) " o anche: " fossero solo quelli delusi. Qui c’è chi attacca, anche in maniera brusca, se non la pensi come loro, se non sei deluso quanto loro. Ne ho dovuto silenziare parecchi e mi dispiace" oppure: " Sono delusi perché gioco zero gare noiose, Ronaldo che suda e pressa da solo E con i fuoriclasse che hanno dovevano vincere pure la c Italia e arrivare almeno in finale di champions . O quantomeno giocarcela con più carisma e agonismo".