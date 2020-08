Cucchi: Ecco perché la Juve è avanti rispetto a tutte le altre

08/08/2020 16:09

"Solo la Juventus è in grado di esonerare il suo allenatore dopo aver vinto uno scudetto, il nono consecutivo. Qualunque altra squadra avesse vinto il titolo quest'anno (penso alla mia Lazio) avrebbe portato in trionfo il suo tecnico. La differenza tra la Juve e le altre. La Juventus è avanti rispetto alle altre. E di molto ancora. Non sarà facile competere con loro neanche in futuro..". E' il commento di Riccardo Cucchi alla notizia del giorno, ovvero l'esonero di Sarri. Tra i follower c'è chi gli fa notare: " È stato mandato via anche Allegri dopo aver vinto lo scudetto. Sarri è stato preso per il bel gioco che a Torino quest'anno non abbiamo mai visto". Un altro scrive: "Lo scudetto era il minimo per chi lo vince da 9 anni. La juve ha perso coppa Italia, super coppa, ha vinto lo scudetto per un 1 ed è uscita dalla champions contro una delle squadre più inferiori tecnicamente. Non parliamo del gioco.. " e infine: " Il gioco si è visto a sprazzi. La rosa non è adatta. Aveva ragione Allegri quando chiedeva di rinnovare il gruppo per alzare l'asticella in Europa. Per questo la dirigenza ha delle responsabilità. La Juve non può uscire contro una squadra normale come il Lione".