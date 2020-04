Cristiano Zanetti: “Ripresa? La decisione della Juve mi sembra chiara”

03/04/2020 12:34

Cristiano Zanetti, ex centrocampista di Juve, Roma e Inter, è intervenuto ai microfoni di VoceGiallorossa per parlare del momento che sta vivendo il calcio italiano. La sospensione dei campionati ha congelato la situazione ed ora sembra impensabile una ripresa: “Il finale di questa stagione? - dice l’ex centrocampista - Credo che la decisione della Juve di sospendere gli stipendi sia già un chiaro segnale. La vedo dura riprendere. Siamo in casa da più di venti giorni e ci vorranno mesi prima che tutto torni alla normalità. Serve ancora molto tempo prima che si trovi un vaccino o una cura. La possibilità di giocare d’estate a me piacerebbe ma per farlo bisognerà avere un vaccino, altrimenti la vedo difficile. Credo che questo scudetto non debba essere assegnato, al contrario dei posti europei e delle retrocessioni. Assegnare il titolo credo che sia una cosa ingiusta per ogni squadra, anche per la Lazio che era in grande forma”.