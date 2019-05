Criscitiello rivela dove e quando Paratici ha incontrato Inzaghi

20/05/2019 08:22

Non è un mistero che tra i tecnici seguiti dalla Juve per farne l'erede di Allegri ci sia Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio ieri ha evitato le domande nella conferenza prima della gara col Bologna preferendo parlare solo alla radio di casa e resta in pole. I bianconeri lo avrebbero già incontrato come conferma Michele Criscitiello. Il direttore di Sportitalia scrive su Tmw: "La Juventus sapeva da un pezzo di voler dare il benservito ad Allegri. Allegri l'ha saputo un attimo dopo. Paratici ha incontrato Simone Inzaghi. La sera di Ajax-Tottenham. A cena a Piacenza, era l'8 maggio. Ci sono intese sul piano di lavoro e sul progetto tecnico. Il problema, come ha confidato Simone ad alcuni intimi, è Lotito che probabilmente la tirerà lunga per liberarlo e la Juventus non può aspettare ancora a lungo. C'è il piano Sarri e ci potrebbe essere una sorpresa che, per ora, resta nella testa di Paratici. Insomma, grandi nomi non ci sono. Il rischio di sbagliare è elevato e ad Allegri va detto solo grazie. Condividiamo che era giunto il tempo dell'addio. Di più era difficile fare e infatti non si è fatto. La Juve, però, avrebbe dovuto lavorare prima e meglio sulle alternative che oggi risultano come un piano B, se non addirittura C. Inzaghi è un ragazzo bravo e preparato ma grande esperienza con i top player non ne ha. Un rischio. Calcolato, evidentemente, ma pur sempre un rischio".