Criscitiello: Paratici merita 6, ha due cambiali da riscuotere, Boban da 3

30/12/2019 08:31

Nel suo pagellone di fine anno Michele Criscitiello dà la sufficienza a Paratici e boccia nettamente Boban. Il direttore di Sportitalia su Tmw scrive: Voto 6 Fabio Paratici (Direttore Juventus)

Il calcio è strano e allo stesso tempo infame. Un anno fa, per celebrare il 2018, tutti davano 10 a Paratici senza neanche discutere. Oggi in molti lo bocciano. Non ci sono vie di mezzo e nel calcio manca equilibrio. La verità è che Paratici aveva bisogno di Marotta come Marotta avrebbe bisogno di Paratici. Le grandi coppie vanno sempre difese, nonostante attimi di difficoltà, ma non vanno mai separate. Il mercato estivo, ad oggi, non gli dà ragione ma in qualche mese potrebbe rivalutare tutto e tutti. Resta il più grande Direttore che abbiamo in Italia insieme a Tare della Lazio. Rabiot e De Ligt sono due cambiali. Sperando di andare presto in banca a raccogliere.

Voto 3 Zvonimir Boban (Dirigente Milan)

Un grande calciatore, un grande uomo, un grande opinionista e un grande politico. Nella vita, però, non si può essere grandi in tutti i settori. Si scopre dirigente di una squadra di calcio a 51 anni e con poca umiltà si mette al servizio del suo Milan. Errori in sede di mercato, pessima gestione di Marco Giampaolo e clamorosi errori nella gestione del gruppo. Un bravo Direttore non si vede solo in fase di costruzione di squadra (e lui pecca anche lì) ma anche nella gestione della settimana a Milanello: un disastro che costa caro ad Elliott. Un fondo che non si sente e non si vede. Strapaga direttori per un progetto fatto di giovani che, poi, in piena emergenza vira su Ibra. Scusate ma ci siamo persi, da un po' di tempo, il progetto Elliott. Qualcuno dovrebbe scomodarsi e lasciare la poltrona di Londra e fare un viaggio a Milanello. Non c'è molto da vedere ma, forse, ci sarebbe qualcosa da sentire.