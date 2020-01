Criscitiello: Napoli, non commettere questo errore

09/01/2020 08:28

"I partenopei stanno per commettere un grosso errore. Sento dire che il presidente azzurro sia intenzionato a cedere Giancluca Gaetano in Serie B. Sarebbe uno sbaglio gravissimo, da evitare". E' il consiglio di Michele Criscitiello. Il direttore di Sportitalia spiega: "Parliamoci chiaro: questo è il momento per il Napoli di gettare nella mischia Gaetano, ora che il campionato è compromesso. Parliamo di un classe 2000 che deve essere valorizzato restando in Campania, vestendo la maglia azzurra!". Poi aggiunge: "Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. Gli azzurri hanno praticamente preso due centrocampisti. Si tratta di Stanislav Lobotka e di Diego Demme. Il Napoli, insieme all'Inter, è forse la società che, in queste ultime ore, si sta facendo sentire con grande forza".