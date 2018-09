CR7, Lopetegui ti provoca: Pallone d'Oro? Nessun dubbio, andrà a Modric

06/09/2018 15:30

Non ha ancora digerito quello che ha considerato come un vero e proprio 'sgarbo' dell'Uefa, tanto che in extremis ha preferito disertare la premiazione, e dopo la mancata concessione del premio di miglior giocatore dell'ultima Champions Cristiano Ronaldo potrebbe doversi abituare anche all'idea di vedersi sfuggire l'amatissimo Pallone d'Oro. Uno smacco, nella stagione conclusa con l'ennesima coppa dalle grandi orecchie nella sua personalissima bacheca. Ma come reagirebbe CR7 a un nuovo insuccesso, almeno sul piano personale? A pungere la stella della Juventus, tra gli altri, ci si è messo pure Julen Lopetegui, che in un'intervista a Mundo Deportivo ha assicurato: "Proveremo a migliorarci anche senza di lui. Noi meno forti senza di lui? Non dubiterei mai dei miei giocatori", ha puntualizzato l'allenatore del Real Madrid replicando anche a Messi. "Siamo una grande squadra e lo dimostreremo". Quindi l'affondo sul Pallone d'Oro: "Lo vincerà Modric perché è il miglior giocatore al mondo attualmente". Quanto al fatto di non essere riuscito a convincere CR7 a restare, Lopetegui è serafico: "Quando ho firmato per il Real lui aveva già detto di voler partire. Ormai quella era la strada presa".