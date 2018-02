Corsera: Tutti fanno complimenti a Sarri tralasciando meriti Allegri

12/02/2018 09:40

Bravo Sarri, certo, ma perchè nessuno sottolinea i meriti di Allegri? Se lo chiede il Corriere della Sera che nelle pagine sportive osserva: “Tutti fanno i complimenti a Sarri, tralasciando i grandi meriti di Allegri, che ogni anno cambia sistema di gioco e sfrutta al massimo la qualità della sua rosa portentosa". Poi aggiunge: "Napoli e Juventus si sono lanciate a rotta di collo lungo i pendii del campionato e nessuno sembra riuscire a impensierirle, tanto meno a scalfirne la granitica certezza di arrivare al traguardo, cioè allo scudetto. È una specie di duello rusticano, un testa a testa come mai accaduto prima in Italia. Insieme hanno conquistato 125 punti su 144, l’86 per cento di quelli disponibili. Numeri da brividi. Ci aspettano tre mesi incredibili, cento giorni di passione. Lo scontro totale tra squadre che poggiano su filosofie diverse e mirano allo stesso risultato. Il Napoli ha bisogno di liberare il palleggio, ma non c’è più solo la grande bellezza del gioco. C’è anche la qualità nervosa, che permette di uscire da situazioni delicate come quella contro Inzaghino (sono 7 le rimonte). La Juve è la regina degli 1-0, le cosiddette vittorie sporche, ma il Napoli si è avvicinato anche da questo punto di vista: 5 contro 4 in questa stagione. Quelli dei partenopei tutti in trasferta, però. La Juve ha perso di più, due volte, contro Sampdoria e Lazio, il Napoli però è inciampato nello scontro diretto e andrà a giocarsi lo scudetto a Torino, dove non vince dal 2009. L’ultima evoluzione dei bianconeri è mentale, cioè la capacità di rimanere freddi e lucidi nei momenti di sofferenza, confidando che prima o poi l’occasione capiterà. A Firenze è stato così".