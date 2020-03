Corona Virus, parla cronista spagnolo infettatosi a San Siro

07/03/2020 09:19

"È successo tutto in fretta, dai controlli al tampone fino al ricovero. Non mi sono mai turbato più di tanto per le mie condizioni fisiche, vi dico la verità". In esclusiva per Tmw parla Kike Mateu, il giornalista spagnolo che ha contratto il Corona Virus dopo aver seguito il Valencia in trasferta a San Siro contro l'Atalanta in Champions. Dalla sua stanza presso l'Hospital General Universitario il cronista dice: "Non ho mai avuto tanti sintomi e adesso mi è rimasta semplicemente un po' di tosse secca. E pensare che sono arrivato in ospedale ormai mercoledì 26 febbraio... Vedendo che il raffreddore con cui ero tornato da Milano dopo Atalanta-Valencia non se ne andava, insieme al contemporaneo boom di casi in Lombardia, ho deciso infatti di farmi per scrupolo il test del Coronavirus. Volevo essere sicuro al 100% di non essere infetto per chi mi stava vicino, mai e poi mai avrei pensato di risultare positivo al tampone. I sintomi? Febbre, tosse, raffreddore, niente di più. Il problema sta semmai nelle categorie più deboli, come anziani o persone già affette da altre patologie. A correre i veri rischi sono infatti proprio quelle persone che dovrebbero prestare maggiore attenzione con qualsiasi altra infezione in circolazione, non solo col Coronavirus". Per Mateu la scelta di far giocare il ritorno a porte chiuse è comunque sbagliata: "Insensata e inutile, sì. Qui a Valencia siamo convinti che nonostante le porte chiuse saranno comunque tanti i tifosi dell'Atalanta che si presenteranno in città, passeranno un giorno di festa e caricheranno la loro squadra fuori dallo stadio prima e dopo la partita. Perché giocare a porte chiuse Valencia-Atalanta, se allo stesso tempo non impedisci a tutti gli italiani, specialmente a quelli del Nord, di raggiungere Valencia o il nostro Paese più in generale?".