Corona Virus, muore padre di ex giocatore Napoli

26/03/2020 08:26

Arriva anche nel mondo del calcio un lutto legato al Corona Virus, anche se non in via diretta. Si tratta di Giancarlo Marcolin, 75enne padre dell'ex giocatore di Napoli e Lazio Dario Marcolin, oggi commentatore per DAZN. E' una delle 921 vittime Covid registrate di Brescia ad oggi inserite negli elenchi ufficiali forniti dalle autorità sanitarie.