Coppa Italia, per Juve-Milan porte aperte a metà

02/03/2020 09:42

Niente porte chiuse ma Juve-Milan di coppa Italia di mercoledì non sarà visibile per tutti allo stadio. Il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha confermato che la sfida si giocherà con il pubblico, ma non saranno ammesse persone in arrivo da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (oltre che dalle province di Savona e Pesaro-Urbino). Il presidente piemontese ha illustrato l'ordinanza regionale sulla base, del decreto del governo, all'Unità di crisi allestita a Torino nella sala operativa della Protezione Civile.