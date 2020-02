Coppa Italia: Milan-Juventus, probabili formazioni

12/02/2020 14:22

Pochi cambi per Pioli in vista di Milan-Juventus. Per l'andata delle semifinali di coppa Italia, in programma domani (ore 20.45, diretta su Rai1) Zlatan Ibrahimovic sarà ancora titolare.L'idea di Pioli è di piazzare ancora una volta Calhanoglu sul regista avversario, cioè Pjanic. Castillejo giocherà titolare, mentre Rebic è in vantaggio su Leao. In difesa, a destra spazio a Calabria al posto dello squalificato Conti, mentre in mezzo ci potrebbe essere Musacchio e non Kjaer al fianco di capitan Romagnoli. Nella Juve ci sarà Gigi Buffon in porta. Per il resto, ci sarà dal primo minuto Paulo Dybala al fianco di Ronaldo, con Ramsey sulla trequarti. Chance in vista pure per Daniele Rugani, che potrebbe agire in coppia con Leonardo Bonucci al centro della difesa. Queste le probabili formazioni:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. All. Stefano Pioli

Juventus (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Paolo Valeri della Sezione di Roma 2