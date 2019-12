Coppa Italia: ecco date e orari degli ottavi

10/12/2019 16:42

Solo sedici le squadre rimaste a giocarsi la prossima edizione della Coppa Italia. La seconda competizione italiana entra nel vivo con gli ottavi di finale che decideranno chi prenderà il posto della Lazio. I detentori sono proprio i biancocelesti che nella finale dello scorso anno batterono la sorpresa Atalanta. Ora in un comunicato la Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle prossime gare. Si comincia il 9 gennaio con Torino-Genoa, poi tre gare in programma il 14 gennaio, altre tre il 15 ed in fine si chiude con Parma-Roma il 16.

Ecco il programma e come seguirle in tv:

Martedì 9 gennaio: Torino-Genoa ore 21.15 (Rai 2)

Mercoledì 14 gennaio: Napoli-Perugia ore 15 (Rai 2); Lazio-Cremonese ore 17.30 (Rai 2); Inter-Cagliari ore 20.45 (Rai 1)

Mercoledì 15 gennaio: Fiorentina-Atalanta ore 15 (Rai 2); Milan-Spal ore 17.30 (Rai 2); Juventus-Udinese ore 20.45 (Rai 1).

Giovedì 16 gennaio: Parma-Roma ore 21.15 (Rai 2)