Conte si mette l'elmetto: Solo io so veri problemi

Il famoso piano-B, la reazione caratteriale della squadra dopo la svolta tattica, tre punti pesantissimi quando sulla testa di Conte e dell'Inter pendevano ombre minacciosissime con il Cagliari avanti per 1-0. Il finale travolgente ha ridato ossigeno e speranze ai nerazzurri, mentre Conte dal canto suo continua la sua personale guerra contro il mondo, tantè' che lui stesso dice: "Siamo con l'elmetto e sott'acqua in questo momento".

Il tecnico dell'Inter fa i complimenti alla squadra per la risposta data in campo e spiega

un allenatore dovrebbe essere preoccupato se la squadra non crea. L'Inter invece crea sempre tanto, poi è inevitabile che se non concretizzi per imprecisioni o per i miracoli dei portieri come è accaduto con Trubin e Cragno che è stato il migliore in campo per distanza, un po' di ansia viene. Crei, non segni, se ti va bene pareggi se va male perdi

Inevitabile parlare di Eriksen, sostituito a inizio ripresa. Una decisione non gradita da tutti i tifosi nerazzurri

Io valuto la prova di tutti, non mi soffermo sui singoli perché non sarebbe giusto. Oggi è stata una prova positiva per quanto prodotto e per aver trovato la forza di rimettere in piedi la partita. Il piano B consiste nel cercare di cambiare le cose con le sostituzioni, cercare di rendere offensiva la squadra se perdi o renderla più ermetica se devi portare a casa il risultato. Devi avere a disposizione tutti i calciatori per poterlo fare, se hai infortunati o gente fuori forma che non può giocare non si può fare. Capisco però che dall'esterno si diano dei giudizi, chi è dentro non può dire tutto