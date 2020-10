Conte: Giudicate solo il risultato, non vedete tattica e spettacolo

03/10/2020 13:47

Sarà il test della verità per l'Inter quello contro la Lazio? Alterna ma vincente contro la Fiorentina, straripante nonostante qualche amnesia in difesa col Benevento la squadra nerazzurra è attesa al primo scontro diretto stagionale e Conte avvisa: "Meglio un 5-4 che uno 0-0. L'anno scorso abbiamo perso quattro partite, una contro di loro all'Olimpico. Sappiamo che è un impegno importante, duro, contro un'ottima squadra. Vorremmo uscire con un risultato migliore dell'anno scorso. Devi testare queste gare impegnative. Sicuramente quella con la Lazio lo è, ma per certi versi ogni gara ha le sue difficoltà. Col Benevento era inquadrare subito la situazione e azzannare la partita per vincerla. Con la Lazio affrontiamo un altro tipo di partita, un'ottima squadra che l'anno scorso ha avuto l'ambizione di provare a vincere lo scudetto contestando la Juventus. Bisognerà fare molta attenzione. Al tempo stesso non dobbiamo snaturarci e dobbiamo proseguire nel nostro percorso".

Conte è il primo ad aspettarsi risposte: "Siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo avere in questo tipo di partite, ma come ho detto prima stiamo lavorando e vogliamo proseguire in questo nostro percorso. L'avversario deve essere studiato e rispettato, ma senza paura. Le grande squadre nelle partite ad alto indice di difficoltà lo fanno alla stessa maniera delle altre. Fin dal mio arrivo all'Inter abbiamo cercato di intraprendere questo percorso, non snaturandoci contro nessuno. E' giusto andare avanti anche se ci fossero eventualmente delle battute a vuoto, continuando a fare quello per cui stiamo lavorando".

Dopo aver confermato la presenza di Vidal ("Sta bene. Ha fatto allenamento ed è disponibile") Conte si sofferma su Hakimi:"Ha caratteristiche offensive specifiche. In questo sistema uno come lui permette di essere più pericoloso. Puoi pagare dazio a livello difensivo, ma stiamo lavorando con Achraf per renderlo completo e moderno, disposto a lavorare anche in fase difensiva. Sono comunque contento anche di Young e Perisic". Conte infine bacchetta la critica: "In Italia si giudica tanto sul risultato finale, non si va molto a vedere il resto delle cose sul piano tattico come avviene ad esempio in Spagna. C'è anche lo spettacolo, l'organizzazione, la tattica. Noi crediamo comunque nel nostro lavoro, i risultati negativi possono capitare, ma fanno parte del gioco e dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalle opinioni esterne. La vittoria passa anche dalla bellezza"