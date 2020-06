Condò: L'Inter può ancora vincere lo scudetto ma c'è un solo modo

03/06/2020 14:19

Potrebbe non essere un testa a testa tra Juventus e Lazio per lo scudetto. Per Paolo Condò non è ancora tagliata fuori da giochi l'Inter, ma a determinate condizioni. La firma della Gazetta, dagli studi di Sky Sport, dice: "La chiave della ripresa dell'Inter è questa: ci sono otto partite dove l'Inter può fare 24 punti. Il primo match delicato sarà con la Roma all'Olimpico ma dopo queste gare. Se batte la Sampdoria nel recupero avvicina Lazio e Juve, dovesse fare il pieno sarebbe pronta per il gran finale raggiungendo le due di testa. Vincere otto partite di fila è durissima in Italia, però l'Inter ha quest'opportunità. Non deve sbagliare nulla, però, perché gli errori li ha commessi prima".