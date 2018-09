Classifiche a confronto: Inter a-5, Napoli a -3 rispetto all'anno scorso

03/09/2018 13:43

E' dell'Inter il saldo negativo che fa più impressione nelle classifiche a confronto di serie A. Rispetto allo scorso anno i nerazzurri hanno 5 punti in meno. la Juventus ha ottenuto solo vittorie nei primi tre turni, come un anno fa, risultato che non è riuscito al Napoli (-3). Il Milan è a -3 ma con una gara da recuperare. Queste le graduatorie a confronto.

Juventus 9 punti (= alla Serie A 2017/18 dopo tre giornate)

Sassuolo 7 (+6)

*Fiorentina 6 (+3)

SPAL 6 (+2)

Napoli 6 (-3)

Roma 4 (=)

Empoli 4 (in Serie B)

Cagliari 4 (+1)

Atalanta 4 (+1)

Inter 4 (-5)

Torino 4 (-3)

Udinese 4 (+1)

*Sampdoria 3 (-4)

*Milan 3 (-3)

*Genoa 3 (+2)

Lazio 3 (-4)

Bologna 1 (-3)

Frosinone 1 (in Serie B)

Parma 1 (in Serie B)

ChievoVerona 1 (-2)