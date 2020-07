Classifica post-lockdown: Atalanta prima, Milan in Champions

09/07/2020 09:24

Ecco la speciale classifica di serie A tenendo conto solo dei risultati arrivati dalla ripresa in poi. L'Atalanta, che doveva recuperare una gara, è a punteggio pieno con 18 punti, il Milan è in zona Champions, terzo a 13 punti mentre la Roma è in piena zona retrocessione.

La classifica post-lockdown