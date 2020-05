Chirico: Se non si gioca la Figc deve dare scudetto a Juve e poi si vede

01/05/2020 16:03

Che succederà se, nonostante la volontà dei club di tornare a giocare, non sarà possibile riprendere i campionati? Ne parla Marcello Chirico che nel suo editoriale per Il Bianconero mette la Figc spalle al muro. Questi i punti essenziali dell'articolo del giornalista di fede juventina, volto noto di 7Gold: "Il piano A della FIGC ormai è chiaro: riprendere a tutti i costi il campionato di Serie A. Con qualsiasi tipo di formula, non importa (regular season o play-off), dipende dal tempo a disposizione. Gravina dice di avere pensato pure ad un piano B, ma non lo conosciamo. Non lo annuncia. Perché è quello più scomodo: sospendere in modo definitivo il torneo e assegnare lo scudetto. Come già avvenuto in Belgio e in Francia. Non si giocherà più nemmeno in Olanda, ma la federazione locale ha deciso di non assegnare il titolo, perché Ajax e Az sono finite a pari punti al momento dello stop della Eredivisie.



Nel caso in cui pure Spagna, Inghilterra e Germania optassero anch’esse per questa soluzione, l’Italia non potrebbe che allinearsi. E, a quel punto, assegnare lo scudetto. Né più né meno la stessa, identica procedura adottata dalla medesima Federazione, non un’altra, nel 2006 causa Calciopoli.

Esiste una classifica cristallizzata alla 26° giornata che recita: 1° Juventus 2°Lazio 3°Inter 4°Atalanta. Tutte di diritto in Champions. Con Roma e Napoli qualificate per l’Europa League, e Milan o Hellas Verona ai preliminari del medesimo torneo.



Il vulnus, però, starebbe proprio lì, in quello scudetto da attribuire alla Juventus. Cosa che Gravina, sapendo di tirarsi addosso le ire di Lotito e di scontentare molti altri – preferirebbe scongiurare. Non a caso, va ripetendo da settimane come un mantra la frase “la Juventus non lo vuole”, da quando cioè Andrea Agnelli appose il proprio like al tweet di un tifoso juventino che si augurava il rifiuto da parte della società di un eventuale scudetto di tampone. Un altro lo ha aggiunto ieri su un analogo tweet.



Nell’ultima riunione di Lega ha semplicemente ribadito la volontà di chiudere la stagione 2019/20. Sulla possibilità di assegnare lo scudetto a tavolino, manco una parola.



Si dovesse però, malauguratamente, chiudere qui la stagione, Gravina dovrebbe armarsi di coraggio e comportarsi come i propri omologhi in Belgio e Francia: assegnare lo scudetto. Quanto meno, offrirlo alla Juventus. Dopodiché sarà Andrea Agnelli a dirgli, ufficialmente, di non potere accettare un titolo non vinto sul campo dalla propria squadra.