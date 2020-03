Chirico: Scudetto non assegnato ok ma se fosse stata prima la Lazio?

28/03/2020 15:08

Si sofferma sui dibattiti su scudetto da assegnare o meno Marcello Chirico nel suo editoriale per Il Bianconero. Il giornalista, volto noto di 7Gold, scrive tra l'altro: "La logica, quella che qualcuno si ostina a non volere usare, dice che, di fronte ad uno scenario complesso e tragico come quello attuale, il campionato 2019/20 andrebbe annullato. Causa forza maggiore.

E poi resta l’incubo: quello di dover assegnare comunque lo scudetto nel caso non si potessero disputare le partite. Ed è il finale che, più di ogni altro, inquieta i sovranisti del calcio italiano, oltre a tutti quei tifosi per i quali il gioco del pallone è l’unica ragione di vita. Un verdetto matematico: dare lo scudetto alla squadra col maggior numero di punti al momento dello stop forzato del campionato. Ovvero, alla Juventus. Perché quello recita la classifica della Serie A. Il classico “scudetto a tavolino”. Se Gravina non riesce a darsi pace sul come assegnare questo scudetto, una soluzione a portata di mano ce l’ha. Ma sappiamo già non la utilizzerà mai, onde evitare rivolte popolari.

Tranquilli. La Juventus né richiederà il rispetto della classifica, nemmeno accetterà mai uno scudetto a tavolino. Non lo vorrebbero nemmeno i suoi tifosi.



Però un dubbio resta: se, al momento dello stop del campionato, in testa alla classifica ci fosse stata la Lazio, siamo sicuri che nessuno da Roma avrebbe fatto pressioni affinché lo scudetto venisse forzatamente assegnato?".