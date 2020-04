Chirico replica a Diaconale e accusa Lotito

12/04/2020 11:19

Continua ad ergersi a difensore della Juventus, come contraltare di Diaconale, Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero scrive un editoriale in cui risponde alla Lazio e dice tra l'altro: "pensare che Agnelli possa avere forzato la mano affinché la ripresa delle attività slittasse ai primi di maggio è puro qualunquismo...I bollettini quotidiani diramati dalla Protezione Civile parlano chiaro, e ci dicono che la bufera non è ancora passata. I contagi stanno diminuendo, ma il virus continua a circolare e mietere vittime.

Rinviare la ripresa degli allenamenti al 4 maggio non è un piacere fatto alla Juventus per permettergli di far rientrare dall’estero i giocatori, è una decisione presa nell’interesse di tutti i calciatori, compresi quelli della Lazio rimasti in Italia. Non è stato ordito un complotto ai danni di Lotito, nessuno ce l’ha con la Lazio, è stata solo presa una decisione saggia, dettata dalla situazione sanitaria contingente. Una decisione obbligata. Non da Agnelli, ma dal signor Covid. Tra un medico che dice “non siamo ancora fuori pericolo” e un presidente di club convinto che “il virus se stà a ritirà” e si possa riprendere l’attività fisica sanificando i centri sportivi, a chi dobbiamo dare retta? Personalmente non ho dubbi. Ma magari Diaconale sì".