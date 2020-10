Chirico: Proprio da Napoli parlano di lealtà sportiva?

11/10/2020 09:37

Ha intrapreso ormai una battaglia personale Marcello Chirico in merito alla vicenda Juve-Napoli. Il giornalista de Il Bianconero è diventato l'avvocato d'ufficio della Vecchia Signora ed attacca Napoli e De Luca scrivendo: "Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha attaccato la Juventus citando la lealtà sportiva. Bisogna però vedere come si intende. Per me leale è chi, dopo una finale di Coppa Italia persa, va comunque in campo a premiare gli avversari. Mi risulta che il Napoli non abbia fatto questo". Il riferimento è a quanto accadde a Pechino. Mazzoleni, arbitro del match, espulse Pandev e Zuniga lasciando il Napoli in 9. " Le leggi si rispettano. Le regole sono quelle. Se la Juventus non si fosse presentata all'Allianz Stadium avrebbe perso a tavolino per 0-3. Il Genoa, nonostante avesse dei positivi, si è presentato regolarmente in campo con i partenopei. Se l'hanno fatto i liguri, perché a Napoli si sono comportati diversamente? La Juventus non ha fatto alcuna sceneggiata presentandosi allo stadio, ha solo rispettato le norme. Vedremo come finirà il bracco di ferro tra la Juventus e il Napoli".