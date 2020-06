Chirico: Domanda ad Agnelli, che succede se ci si ferma a 2 turni dalla fine?

07/06/2020 16:23

Si sofferma sulle ipotesi legate a una nuova sospensione del campionato Marcello Chirico nel suo editoriale per il Bianconero. Il giornalista, volto noto di 7Gold, scrive tra l'altro: "Agnelli è rimasto fedele alla sua linea, espressa comunque finora solo tramite dei like a dei tweet di tifosi juventini pubblicati sui social: no al tricolore a tavolino, a meno che non sia aritmetico. La Juventus i titoli vuole vincerli sul campo, giocandosi le partite, possibilmente tutte, fino ad esaurimento di quelle attualmente mancanti. Totale, 12.



Pongo però una domanda al presidente Agnelli: mettiamo il caso, causa contagi, ci si debba fermare dopo averne giocate altre 10, il tricolore non andrebbe assegnato lo stesso?...Non sarebbe a quel punto più giusto e coerente assegnarlo a chi è in testa, piuttosto che far disputare degli iniqui play-off oppure affidarsi all’arzigogolato quanto stravagante algoritmo di Gravina?

Vero invece che la formula “no tavolino, solo aritmetica” depotenzia tutte le possibili velleità di Lotito, nel caso la Lazio passasse in testa. Questa soluzione è passata infatti pure col voto a favore del sor Claudio. Altra domanda: ci si deve fidare? Siamo sicuri che il presidente della Lazio non cambierà idea a campionato in corso? Iniziamo a vedere se confermerà questa sua posizione pure in Consiglio Federale, dove un ribaltone di quanto deciso in Lega appare molto probabile. Vediamo se il suo è stato un consenso convinto oppure soltanto strategico, sapendo già - come membro del Comitato di Presidenza FIGC - che Gravina non avvallerà mai questa soluzione, e quindi si rimescoleranno le carte. A quel punto anche la Juve modifichi la propria posizione...