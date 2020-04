Chirico: Com'è che Ibra fa partitelle e qui è tutto fermo?

27/04/2020 09:43

Non è convinto di come si stia organizzando l'Italia in vista della sempre più nebulosa ripartenza del calcio Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero scrive: "butti un occhio su quello che avviene in altri Paesi coinvolti dalla pandemia e qualche domanda te la poni. Vedi i calciatori tedeschi allenarsi da più di un mese, oppure Ibrahimovic fare addirittura delle partitelle a Stoccolma, con tutti i contatti possibili tra i giocatori, e ti chiedi se nel Nord Europa sono tutti degli incoscienti oppure, con le precauzioni dovute, un ritorno alla normalità sia davvero possibile.

Forse qui in Italia non abbiamo sbagliato qualcosa in partenza Perché se Ibra è partito dalla contagiosissima Lombardia, dove qualche asintomatico lo avrà pure incrociato, e adesso si allena tutti i giorni a Stoccolma, con la gente che circola liberamente per le strade, non manifestando alcun problema di salute (né lui, né tutti gli altri componenti della squadra) qualcosa non mi torna. Stesso identico dubbio mi viene guardando i filmati degli allenamenti del Bayern, del Borussia Dortmund, dello Shalke.



Tutti superuomini invincibili e inattaccabili da qualsiasi virus, oppure più semplicemente vivono in Paesi meglio organizzati del nostro? ".