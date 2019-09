Chiariello: Mi date in pasto ai tifosi ma avete capito che ho detto?

28/09/2019 11:13

Duro sfogo di Umberto Chiarello su Facebook. Il giornalista di Canale 21, preso di mira dai tifosi dopo alcune critiche pesanti ad Ancelotti, chiarisce il suo pensiero e scrive: "IMPARATE AD ASCOLTARE

A chi ha mal interpretato le mie parole per darmi in pasto alla tifoseria come sobillatore e destabilizzatore, facendo un’operazione gravissima e scorretta, ribatto che trattasi di persone o in mala fede o scarse di comprendonio.

La graticola di cui ho parlato per Ancelotti non significa affatto ESONERO, ma CRITICA FEROCE, gogna mediatica: è in re ipsa che se non vince le prossime due di campionato (tre con Genk, squadra scarsa e tappa fondamentale per la Champions League) e si allontana vieppiù dal vertice, Carletto finisce nel tritacarne della critica di tutti, compresi probabilmente quelli che si scandalizzano delle mie parole.

Ed io non ho detto che prevedo questo (come invece prevedo per Giampaolo che non mangi il

Panettone), ma che TEMO QUESTO, perché io in questa squadra CREDO, al punto che l’ho pronosticata PRIMA e dato 8 al mercato, come credo nel tecnico, anche se col Cagliari non mi ha convinto per niente.

E non c’è contraddizione tra quanto detto dopo Lecce (giusta mentalità) e dopo Cagliari (dove bisognava dare continuità e non c’è stata).

Si chiama CRONACA, bimbi.

Avrò diritto a dirlo senza passare per sovversivo della patria azzurra?

Posso esprimere preoccupazione per una stagione che prende una piega pericolosa dato che il bonus di errori si è esaurito e da ora in poi, se si vuole vincere, non si può sprecate più niente?

Preoccupazione, timore, solo questo ho espresso, non SENTENZE DI MORTE PRESUNTA".