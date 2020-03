Chiariello: Ma avete letto cosa ha testimoniato Dybala?

30/03/2020 08:19

Le testimonianze di chi, nel mondo del calcio, è passato per quest'incubo hanno colpito Umberto Chiariello. Il giornalista di Canale 21 su Campania sport ha detto: "Paulo Dybala si è sentito male: gli sono venute meno le forze ed ha avuto sintomi forti, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Le conseguenze, se trascurate, possono essere terribili. E chi è all'estero, al rientro, dovrà per forza fare quarantena. E' una cosa mai vista e vissuta, non si hanno precedenti. La ripresa, di conseguenza, sarà lenta. E forse servirà un nuovo certificato di idoneità, perchè le conseguenze respiratorie e cardiologie, se non previste per tempo, possono essere gravi. Carlo Ancelotti ha parlato di boiata per quanto riguarda i tempi di recupero, ricordando che lui ha preso squadre che in pochi giorni hanno affrontato grandi impegni. Forse la preparazione lunga è un'esagerazione, ma a me interessa di più capire i tempi di ripresa burocratica del calcio, con i controlli che sarà necessario fare ai positivi che sono guariti".