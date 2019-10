Chiariello furioso: Arbitri peggio della massoneria, ecco lo scandalo

31/10/2019 09:19

Un attacco velenoso e rabbioso, quello fatto da Umberto Chiariello a Campania Sport dopo Napoli-Atalanta ed il rigore negato a Llorente: "Questi arbitri stanno falsando il campionato, è una setta, c'è più democrazia nella massoneria che nella classe arbitrale. Decidono tutto loro, non sono trasparenti, non rendono pubblici i voti degli arbitri così c'è un Gavillucci che ancora non sa perchè è stato fatto fuori e un mediocre come Giacomelli che ha fatto un grande errore ieri, lui come Banti al Var. Sono peggio della massoneria". Poi sullo sfogo del presidente del Napoli ha aggiunto : "Ora oltre al danno arriverà anche la beffa. Dopo le dichiarazioni di De Laurentiis, il Presidente prenderà pure una squalifica. Io non condanno le sue parole, ha pienamente ragione, il Napoli è stato defraudato in modo incredibile".