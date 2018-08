Chiambretti: Punto sulla rivincita di Mazzarri, l'Inter non deve fare l'anti-Inter altro che..

24/08/2018 13:42

E' storicamente tifoso sfegatato del Torino e Piero Chiambretti sa che la sfida con l'Inter al Meazza non sarà una passeggiata ma parlando alla Gazzetta si mostra ottimista: “Siamo nella stessa situazione dell’Inter: entrambe a zero. Abbiamo obiettivi uguali, dobbiamo fare punti. "Sa che le dico? Vinca il peggiore... E’ il campo che fa la differenza. Vorrei un pari. La vera sfida è tra Mauro Icardi e Andrea Belotti. Fortissimi entrambi. Possono deciderla loro". Ma c’è anche la sfida tra i tecnici, Spalletti e Mazzarri: "Due toscani, ormai la Toscana sforna allenatori come i cinesi sfornano macchine. ce ne sono davvero tanti. Mazzarri ci terrà tantissimo a rifarsi nel luogo, san Siro, da cui è stato cacciato. Vincere questa partita è sicuramente il suo sogno, ma l’Inter è una squadra che gioca la Champions League. Ha altri obiettivi, altro potenziale. In questo precampionato si è detto continuamente che sarà l’anti-Juve. Per ora deve preoccuparsi di non essere l’anti-Inter...”.