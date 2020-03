Che succede se il campionato viene sospeso

08/03/2020 08:49

E se il mondo del calcio decidesse di fermarsi e di chiudere i campionati cosa succederebbe? Prova a interrogarsi il Messaggero ma una risposta, al momento, non c'è, perché non esiste una norma che stabilisca in maniera specifica cosa accadrebbe se domani il campionato venisse interrotto. Chi vince lo scudetto? Chi retrocede? Chi va in Europa? Nella storia del campionato a girone unico, un torneo non è mai stato fermato in anticipo. L'unica volte che un torneo non si è concluso è nel 1915 a causa dello scoppio della prima guerra mondiale.

Con ogni probabilità non verrà assegnato il titolo come accadde per il primo di calciopoli (2004-2005). Piuttosto i problemi principali sono legati alle retrocessioni e alla lista di squadre da dare alla Uefa (che delega il compito alle varie federazioni) per la Champions e l'Europa League. Il massimo organismo europeo potrebbe intervenire nel caso che anche altri campionati vengano interrotti. Di sicuro se dovesse accadere non si giocherebbe l'Europeo. E si potrebbe finire il campionato in estate. Un'altra idea potrebbe essere quella di ricalcare quello che succede in Formula Uno con le posizioni congelate al momento della bandiera rossa.