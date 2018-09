Che succede a Insigne? S'è smarrito Lorenzinho

08/09/2018 12:07

Quel gol alla Lazio alla prima giornata sembrava aver fugato le nubi: una prodezza tipica del suo repertorio per la rimonta all'Olimpico ma la verità è che Insigne non è ancora tornato ai suoi livelli. L'opaca prestazione con la Nazionale di Mancini è la conferma di un calo evidente di Lorenzinho che già nel precampionato (dove era rimasto all'asciutto di gol) aveva fatto preoccupare tutti i tifosi del Napoli. La sostituzione a Genova con la Samp ha certificato due verità: la prima è che neanche lui è intoccabile per Ancelotti, la seconda è che il giocatore non riesce a ritrovarsi. In estate, prima dell'arrivo di Ancelotti, chi lo conosce bene assicura che la voglia di andar via per un club più importante stava cominciando a balenargli per la testa. Si sente fortissimo, Insigne. Il più forte. E vuole vincere. Il Napoli cominciava a stargli stretto ma l'arrivo di un top-coach come Ancelotti aveva fatto dissipare i desideri di fuga. Forse anche lui, come molti tifosi, è rimasto deluso dal mercato. Sperava di poter giocare con top-player di livello, si ritrova non solo con la stessa squadra dello scorso anno (fatte poche eccezioni) ma anche a dover lottare per guadagnarsi un posto che lui ritiene esser suo di diritto. Nasce anche da qui, ma non solo, il momento opaco dello scugnizzo azzurro. Lui, come tutto lo zoccolo duro che aveva sognato lo scudetto salvo poi dover ingoiare l'amara delusione della beffa nella scorsa stagione, paga tre anni a ritmi elevatissimi, tre anni di stress fisico e mentale a giocare alla playstation con movimenti robotizzati -che costituivano la forza e il limite del Napoli di Sarri – e ora ha bisogno di ritrovare stimoli e obiettivi. La partenza diesel del Napoli di Ancelotti non l'aiuta, così come ovviamente la necessità di dover cambiare modo di giocare. Che Insigne sia forse il più talentuoso del Napoli (e fors'anche della nazionale italiana) è una verità, ma che debba dimostrarlo senza pensare di essere arrivato è un'altra certezza. La medicina c'è e si chiama gol: col Milan e con la Samp Lorenzinho ha giocato male, ma anche con Sarri passò 17 partite prima di segnare (a Udine) e in quel periodo era nervoso e inconcludente. La speranza dei tifosi partenopei è che già con la Fiorentina (o meglio ancora in Champions con la Stella Rossa) Insigne possa tornare al gol e riprendersi voglia ed entusiasmo. Perchè il Napoli (ma anche l'Italia) ha bisogno del vero Insigne. Che non è questo.

Stefano Grandi