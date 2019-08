Champions League: Classifica di tutti i tempi, ecco le italiane

28/08/2019 12:51

Nella classifica di tutti i tempi della Champions League (domani alle 18 i sorteggi della fase a gironi), il podio è formato da due spagnole e una tedesca. Juventus prima tra le italiane, nella top ten d'Europa c'è anche il Milan.

Il Real Madrid, vincitore per tredici volte della massima competizione continentale per club, rimane sempre la squadra che ha conquistato il maggior numero di punti nella storia della UEFA Champions League (dal 1993 a oggi)

Le Merengues, cha hanno totalizzato complessivamente 361 punti, precedono l'altra grande di Spagna, il Barcellona, staccato di sole dieci lunghezze. Chiude il podio un altro gigante del calcio europeo, il Bayern Monaco.

La prima squadra italiana in classifica è la Juventus, quinta nella classifica generale, che insegue il Manchester United a quota 292 punti. Nella top ten europea c'è anche il Milan, che conserva il nono posto davanti al Lione. Per quanto riguarda le altre italiane al 12esimo posto c'è l'Inter, mentre la Roma è al 18esimo posto. Seguono Lazio (40esimo posto) e Napoli (46esimo posto), mentre la Fiorentina è 49esima. Nella top 100 c'è spazio anche per il Parma (87esimo posto) e l'Udinese (99esimo posto).

La top 20 di tutti i tempi in UEFA Champions League

1. Real Madrid (ESP), 361 punti

2. Barcellona (ESP), 351 punti

3. Bayern Monaco (GER), 317 punti

4. Manchester United (ENG), 292 punti

5. Juventus (ITA), 235 punti

6. Arsenal (ENG), 207 punti

7. Porto (POR), 206 punti

8. Chelsea (ENG), 199 punti

9. Milan (ITA), 197 punti

10. Lione (FRA), 142 punti

11. Liverpool (ENG), 141 punti

12. Inter (ITA), 132 punti

13. Borussia Dortmund (GER), 130 punti

14. Paris Saint Germain (FRA), 124 punti

15. Ajax (NED), 122 punti

16. Valencia (ESP), 120 punti

17. Atlético Madrid (ESP), 108 punti

18. Roma (ITA), 97 punti

19. Olympiacos (GRE), 97 punti

20. Benfica (POR), 94 punti

40. Lazio, 45 punti

46. Napoli, 37 punti

49. Fiorentina, 30 punti

87. Parma, 7 punti

99. Udinese, 5 punti