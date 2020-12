Champions: Le qualificate, chi può passare oggi e chi spera

01/12/2020 12:54

Torna la Champions: oggi e domani si giocano le gare della quinta giornata della fase a gironi e alcuni verdetti già sono pronti. Sei squadre, tra cui la Juventus, sono già qualificate agli ottavi, altre sette hanno salutato la competizione dopo quattro turni, mentre alcune possono staccare il pass qualificazione nella due giorni che sta iniziando. Vediamo la situazione girone per girone come si legge sul sito di sportmediaset

LE SEI QUALIFICATE

Gruppo A: Bayern München (primo classificato nel girone)

Gruppo C: Manchester City

Gruppo E: Chelsea, Sevilla

Gruppo G: Barcellona, Juventus

SQUADRE GIÀ ELIMINATE

Gruppo C: Marseille

Gruppo D: Midtjylland (quarto posto matematico)

Gruppo E: Krasnodar, Rennes

Gruppo F: Zenit

Gruppo G: Dynamo Kyiv, Ferencváros

GRUPPO A - Il Bayern è matematicamente primo, il Salisburgo è quasi fuori (niente ottavi se perde a Mosca, se entrambe le partite terminano in parità, oppure se l'Atletico batte il Bayern), a giocarsi il secondo posto ci sono l'Atletico, che passa se batte il Bayern e la Lokomotiv non batte il Salisburgo, e la Lokomotiv, che però è costretta a vincere per sperare ancora.

Bayern (12) - Atletico (5) - Lokomotiv Mosca (3 punti) - Salisburgo (1)

GRUPPO B - Missione qualificazione difficile per l'Inter, impegnata sul campo del 'Gladbach. I tedeschi guidano il girone e si qualificano agli ottavi se battono i nerazzurri, oppure se pareggiano e lo Shakhtar non batte il Real (Borussia matematicamente primo se vince e il Madrid perde). Agli spagnoli basterà battere lo Shakhtar per staccare il pass, mentre l'Inter è costretta a vincere per continuare a sperare negli ottavi (il primo posto è ormai impossibile).

Borussia Monchengladbach (8) - Real Madrid (7) - Shakhtar Donetsk (4) - INTER (2)

GRUPPO C - Il Manchester City è già qualificato agli ottavi e gli basterà un pareggio col Porto per arrivare primo. Pareggio che farebbe molto comodo anche ai portoghesi, che con un punto andrebbero agli ottavi, ma potrebbero andarci anche perdendo se l'Olympiacos non battesse il Marsiglia. Francesi matematicamente al quarto posto.

Manchester City (12) - Porto (9) - Olympiacos (3) - Marsiglia (0)

GRUPPO D - Al Liverpool per passare basta il pareggio contro l'Ajax, in caso di vittoria sarebbe primo posto matematico. Il secondo posto se lo giocheranno Atalanta e Ajax all'ultimo turno, mentre il Midtjylland arriverà matematicamente quarto.

Liverpool (9) - Ajax (7) - ATALANTA (7) - Midtjylland (0)

GRUPPO E - Siviglia e Chelsea sono matematicamente qualificate agli ottavi, chi vince conquisterà il primo posto. Krasnodar e Rennes invece non possono andare agli ottavi: chi vince arriva terzo e conquista un posto in Europa League.

Siviglia (10)- Chelsea (10) - Krasnodar (1) - Rennes (1)

GRUPPO F - Il Dortmund si qualifica se non perde in casa contro la Lazio o se il Bruges non batte lo Zenit, gialloneri al primo posto in caso di vittoria. I biancocelesti per qualificarsi dovranno invece battere i tedeschi, oppure sperare in una sconfitta del Bruges contro lo Zenit, oppure pareggiare e sperare in un altro pareggio nell'altra sfida. Lo Zenit arriverà matematicamente quarto se non batte il Bruges, che in caso di doppio pareggio arriverà terzo e andrà in Europa League.

Borussia Dortmund (9) - LAZIO (8) - Club Bruges (4) - Zenit (1)

GRUPPO G - Barcellona e Juventus sono qualificate agli ottavi. I catalani arriveranno matematicamente primi se batteranno il Ferencváros e la Juve non batterà la Dynamo, oppure se pareggieranno e i bianconeri perderanno. Il terzo posto non può essere deciso alla quinta giornata.

Barcellona (12) - Juventus (9) - Dynamo Kyiv (1) - Ferencváros (1)

GRUPPO H - Il Manchester United si qualifica se non perde contro il Paris e arriva matematicamente primo se batte i francesi e il Lipsia non vince, oppure se pareggia e i tedeschi perdono. L'?stanbul Ba?ak?ehir verrà eliminato se non batte il Lipsia e sarà matematicamente quarto se perde e il Paris strappa almeno un pareggio contro lo United, oppure se pareggia e il Paris vince.

Manchester United (9) - Paris Saint-Germain (6) - Lipsia (6) - ?stanbul Ba?ak?ehir (3)