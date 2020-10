Champions, l'arbitro di Kiev-Juve evoca brutto ricordo

18/10/2020 11:32

Sarà l'arbitro romeno Ovidiu Ha?egan il direttore di gara della partita tra Dynamo Kiev e Juventus, valida per il Gruppo G della Champions league, in programma martedì alle 18.55 a Kiev. Alle 21 di martedì all'Olimpico di Roma scenderà in campo la Lazio contro il Dortmund, la partita valida per il Gruppo F sarà diretta dall'arbitro francese Clément Turpin

Sarà il terzo incrocio tra Hategan e i bianconeri: il primo negli ottavi di finale di Champions League 2016-17, vittoria dei bianconeri per 1-0 contro il Porto (gol di Dybala su rigore) e qualificazione ai quarti (a fine anno fu finale), il secondo nel 2018 in Champions quando i bianconeri persero per 2-1 con il Manchester United.