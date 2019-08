Cesena-Milan, formazioni: Giampaolo fa le prove di campionato

17/08/2019 10:21

Ultima amichevole per il Milan targato Marco Giampaolo. I rossoneri affrontano stasera alle 20.30 il Cesena al Manuzzi. Assenti Reina, Bennacer, Krunic, Leao e Laxalt, che resteranno a lavorare a Milanello c'è curiosità per vedere Fabio Borini, che dovrebbe essere schierato nuovamente nel ruolo di mezzala, con Biglia che agirà davanti alla difesa. Calhanoglu verrà schierato nuovamente come interno di sinistra mentre Suso dovrebbe essere schierato nuovamente come trequartista. Davanti ci sarà la coppia Castillejo-Piatek. Questa la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.